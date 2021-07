Una bambina di dieci anni è caduta dal balcone del secondo piano di una palazzina nel quartiere stadio di Lecce. La piccola è stata portata d’urgenza al “Vito Fazzi” di Lecce. Le sue condizioni sono apparse gravi ma per fortuna non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, gli agenti delle volanti della Questura di Lecce e la scientifica per gli accertamenti del caso.

Stando ad una prima ricostruzione la piccola sarebbe salita su uno sgabello per poi cadere dal balcone. Indagini in corso.

