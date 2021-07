Scomparso dalla Pinacoteca di Bari nel fine settimana “L’Arno a Rovezzano” di Silvestro Lega, dipinto dell’800 di appena 11 centimetri per 20. Ne dà notizia la Repubblica Bari. Ad accorgersi del furto un funzionario: è scattata subito la denuncia ai carabinieri e la Pinacoteca è stata chiusa per consentire le indagini. In totale nel fine settimana sono entrati circa 80 visitatori ma non si conosce l’esatto momento in cui è scomparso il dipinto. Sono stati già ascoltati dipendenti e vigilanti e le immagini delle telecamera di videosorveglianza sono state acquisite.

