Lunghe code, a causa di un indicente stradale, sulla strada statale 100, che collega Bari a Taranto. In particolare, ad essere interessato dal blocco è, in questi minuti, il tratto di strada appena successivo all’uscita di Casamassima, in direzione Gioia del Colle.

Traffico e code, a seguire, nella carreggiata. La polizia locale consiglia di moderare la velocità e di scegliere un percorso alternativo.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.