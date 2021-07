Con l’estate che è entrata nel vivo, a Bari, è possibile noleggiare un monopattino elettrico usufruendo di una tariffa agevolata e, all’occorrenza, anche di nuove formule di abbonamento. A renderlo noto è Wind, una delle aziende che gestisce il servizio di sharing, che annuncia di aver dimezzato il costo di sblocco dei tipici monopattini gialli, portandolo da 1 euro a 0,50 euro.

La ditta annuncia anche che è già possibile sottoscrivere un abbonamento che permette lo sblocco illimitato del mezzo per 24 ore al costo di 3,99 euro. Prossimamente saranno attive nuove formule di abbonamento per corse illimitate entro un’ora di tempo, ma anche entro le 24 ore, nonché uno speciale pass che annulla i costi di sblocco per una settimana.

