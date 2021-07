Ha provato a sfondare la porta di un’abitazione vuota nel tentativo di occuparla, ma è stato fermato dall’intervento dei poliziotti. È accaduto ieri sera a Bari, in zona Europa, dove un giovane barese di 26 anni pregiudicato per reati contro il patrimonio e destinatario di un avviso orale, è stato sorpreso sul pianerottolo del terzo piano di uno stabile delle case popolari ARCA, in prossimità di una porta blindata fortemente danneggiata.

I poliziotti, avvertiti tramite una telefonata giunta al numero di emergenza 113, hanno trovato il giovane in possesso di una smerigliatrice angolare e di un palanchino in ferro utilizzati per forzare l’ingresso dell’appartamento. Il 26enne ha confessato agli agenti di aver tentato l’occupazione dell’appartamento spinto dal desiderio di fornire una sistemazione più consona dell’attuale alla propria famiglia. Pertanto è stato denunciato in stato di libertà per tentata invasione di edifici e danneggiamento aggravato e gli arnesi da scasso sono stati sequestrati.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.