Investita da un’auto elettrica nel villaggio di Rosa Marina. Paura per una 14enne che ieri è stata travolta dal mezzo mentre percorreva la strada nel pomeriggio. La ragazza è in prognosi riservata nel reparto di Neurochirurgia del Perrino di Brindisi. Sull’incidente stanno indagando le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Il villaggio di Rosa Marina è tornato ad ospitare centinaia di persone e come ogni anno si ripresenta il problema della sicurezza delle strade e del mancato rispetto, in alcuni casi, delle basilari regole della strada.

