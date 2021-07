Al via oggi, nella sala matrimoni della sede del Municipio 1, la rassegna di concerti Matinèes, intitolata “Musica in Libertà” eseguita da EurOrchestra da Camera di Bari con la direzione artistica di Francesco Lentini e Angela Montemurro. Un calendario ricco di appuntamenti che, a partire dalla giornata di oggi, sino a martedì 14 dicembre, vedrà la sede del Municipio ospitare diversi artisti.

L’obiettivo di questo progetto è quello di immaginare la sede del Municipio come cassa di risonanza delle diverse culture tra le strade del quartiere così da utilizzare, ancora una volta, la cultura come strumento utile a migliorare lo stile di vita di noi tutti. A causa pandemia non è ancora possibile partecipare in presenza a questi eventi, per questo, fino a quando non cambiano le disposizioni,si potrà partecipare utilizzando le dirette streaming.

Qui di seguito il programma dei prossimi appuntamenti:

– Martedì 6 Luglio Inaugurazione “Il Pianoforte Romantico: Brahms Listzt e Schumann” Pianista Giuseppe Campagnola

– Martedi 13 luglio “Il pianoforte accanto” con il Duo “Civera” (Pianista Scarangella – Violinista Di Maggio) “Sonata a Kreutzer“

– Martedì 20 luglio “Folìa -Tango. tanghi, milonghe e balladas! Pianista Mimmo Balducci

– Martedì 7 Settembre – “Chopin e Mickiewicz. La Ballata romantica” Filippo Balducci Pianista e Leo Lestingi Voce Recitante recital di Musica e Poesia che presenta le 4 Ballate di Chopin insieme ad alcune Ballate del poeta e scrittore polacco Adam Mickiewicz

– Martedì 14 settembre “Concerto del trio Phonè” Roberta Ubaldo Pianoforte, Francesca Gravina Violino Anila Roshi violoncello. il Trio per pianoforte e Archi (violino e violoncello) in sol maggiore di Debussy e Trio n. 1 op.8 in si maggiore di Brahms

– Martedì 28 settembre Musica e Cibo Esecuzione di musiche ispirate a cibo e bevande della tradizione gastronomica soprattutto italiana, senza tralasciare autori europei ispirati dalla stessa tematica . Voci G.Leccese e A.Cuoccio Kleine EurOrchestra Direttore Francesco Lentini

– Martedì 12 ottobre “Concerto di solisti” per la Domenica di Carta con l’eecuzione del Concerto di Mendelssohn per Violino Pianoforte e Archi Kleine EurOrchestra Direttore Francesco Lentini

– Martedì 9 Novembre “Festa Musicale: Carnevale degli animali e Animali del Carnevale” per due Pianoforti e Orchestra . Direttore Francesco Lentini

– Martedì 7 dicembre Contraddanze,Folìe, Rapsodie EurOrchestra Chitarra Giancarlo Dipierro. Direttore Lentini .Musiche di Sor, Giuliani e Vivaldi.

– Martedì 14 Dicembre “Anniversario Beethoven” Filippo Balducci con Orchestra IV di Beethoven Kleine EurOrchestra Direttore Francesco Lentini

