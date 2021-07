Festeggiamenti in tutti i quartieri per la vittoria dell’Italia che ha battuto la Spagna ai calci di rigore ed ora vola in finale agli Europei. Fuochi d’artificio, caroselli in centro, traffico in tilt. Decine di ragazzi si sono riversati in strada per festeggiare.

Anche il sindaco Antonio Decaro ha voluto ringraziare gli Azzurri per queste emozioni. “Nella giornata internazionale del bacio il mio bacio è per voi.Forza azzurri”, scrive su Facebook baciando la bandiera dell’Italia.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.