Nessuna denuncia da parte degli agenti della polizia locale sulle condizioni di usura delle divise e nuovo vestiario ricevuto per l’estate 2021. Secca la risposta del comandante della polizia locale Michele Palumbo al sindacato Cisl che ieri aveva inviato una nota denunciando le condizioni in cui versavano le divise del corpo.

“Si evidenzia – scrive Palumbo in risposta alla nota della Cisl – che agli atti d’Ufficio, diversamente da quanto asserito nella vostra comunicazione, non risultano “segnalazioni” da parte di singoli operatori di polizia locale circa lo stato di usura del vestiario in dotazione. Si rammenta all’organizzazione sindacale Cisl, evidentemente poco informata circa la distribuzione effettuata presso gli Uffici della Ripartizione, che gli appartenenti al Corpo, nel corrente periodo estivo 2021, hanno ricevuto nuovi pantaloni tecnici, scarpe, anfibi, caschi e, ove richiesto, articoli di buffetteria. Alle squadre specialistiche e al nucleo operativo di infortunistica stradale, sono stati anche consegnati innovativi zaini tattici e idonee attrezzature finalizzate al miglioramento degli skills individuali al fine del conseguimento degli obiettivi organizzativi il cui piano d’intervento è stato inviato a tutto il personale”.

“Per quanto concerne il parco veicolare – continua Palumbo – di cui è stato appena aggiudicato nuovo servizio di manutenzione di meccatronica e carrozzeria, si evidenzia l’efficienza dello stesso in ragione anche dei recenti acquisti avvenuti nell’ultimo quadriennio (30 autovetture Alfa Romeo Giulietta/ Skoda City GO) e della imminente consegna di ulteriori autovetture modello JEEP Reenegade e Fiat Panda che sostituiranno i mezzi immatricolati negli anni precedenti la cui spesa, si ricorda, deve necessariamente coniugarsi con gli stanziamenti di bilancio oltre che con i documenti di programmazione”.

“Per quanto concerne i motocicli si rammenta l’acquisto negli ultimi 48 mesi di n. 46 scooter 150 cc e n. 10 Motocicli Honda 750 tutti ancora in garanzia costruttiva nonché in perfetto stato d’uso – continua Palumbo – infine, per quanto descritto, si invitano tutti i livelli della organizzazione sindacale ad effettuare una ampia riflessione sulle proprie attività, onde evitare incoerenti e sterili argomentazioni. Inoltre informo che nell’ambito, delle programmazione delle attività progettuali della Polizia Locale di Bari per il triennio 2022/2024, nel consueto tavolo tecnico ante-ferie estive che si tiene con i rappresentanti sindacali del Corpo della P.L. , si discuterà anche di vestiario e nuovi veicoli in dotazione”.

