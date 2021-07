Procedono i lavori di riqualificazione del park&ride di largo 2 giugno, ad annunciarlo sulla sua pagina Facebook il sindaco di Bari, Antonio Decaro. “Grazie a un finanziamento del ministero dell’Ambiente, dedicato alla realizzazione di aree di sosta cosiddette ‘green’ – spiega Decaro – stiamo rimuovendo tutto l’asfalto per sostituirlo con una pavimentazione che permette la permeabilità del suolo in modo da evitare il surriscaldamento dell’area.

I posti saranno 330 con aree riservate a biciclette e motocicli. Ci saranno 4 postazioni per la ricarica dei mezzi elettrici e le fermate per l’attesa del bus navetta saranno più confortevoli e sicure. Saranno installate 35 nuove telecamere che monitoreranno giorno e notte tutta la zona.

Si tratta di un intervento sperimentale che ha l’obiettivo di mitigare l’impatto della presenza di auto concentrate in un’unica zona. Se i risultati saranno quelli attesi proveremo a riqualificare nello stesso modo anche gli altri parcheggi di scambio cittadini. Per l’intera durata del cantiere il parcheggio continuerà a essere aperto così come il servizio di bus navetta viene sempre garantito. Proviamo a migliorare il sistema di mobilità cittadino anche attraverso questi interventi che puntano – conclude – ad accogliere in maniera più sicura e vivibile le migliaia di pendolari che ogni giorno arrivano in città e rinunciano all’auto privata per spostarsi”.