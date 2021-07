Giostrine “fantasma”, parchetti realizzati in mezzo alle auto o distrutti dai vandali e mai più risistemati. A Bari ci sono quartieri di serie B anche per quanto riguarda i servizi offerti per i bambini.

Di esempi ne possiamo fare davvero tanti. A Bari vecchia l’unico parco giochi è stato realizzato in mezzo alle auto, in attesa di vedere aprire le porte del vicino giardino del Provveditorato delle Opere pubbliche. A San Girolamo durante la campagna elettorale del 2019 fu promessa un’area giochi sul lungomare. Con tanto di cartello e rendering. Ora quel cartello è stato fatto a pezzi, sull’area giochi c’è un assurdo rimpallo di responsabilità e tanti dubbi da parte del Municipio. E mentre i politici dibattono, neanche quest’anno i bimbi di San Girolamo potranno avere le loro giostrine. C’è da dire che il Comune attuale ha cercato di porre rimedio ad un grave errore di progettazione: la realizzazione di un lungomare di due chilometri senza spazi per bambini. Ma le buone intenzioni sono rimaste solo tali. E i residenti sono imbufaliti: in tutto il quartiere c’è solo una area giochi nel giardino Triggiani, composta da uno scivolo e una altalena.

Ma facciamo qualche confronto con altri rioni. Nel Murattiano c’è solo piazza Umberto, mentre piazza Garibaldi rientrerebbe nel rione Libertà, dove comunque sono stati fatti diversi investimenti, ad esempio in piazza Redentore. Altre giostrine invece sono state abbandonate e distrutte dai vandali, è il caso di largo Majerotti.

Il San Paolo è pieno di giostrine ( fa parte dello stesso municipio di San Girolamo), Poggiofranco pullula di scivoli e altalene: su una stessa strada (vicino il liceo linguistico Marco Polo) ci sono almeno tre spazi attrezzati. A Japigia ci sono numerosi parchetti, alcuni anche di recente realizzazione. Come mai queste disparità? Non è una responsabilità solo dell’attuale giunta, ma di anni e anni di disparità tra quartieri e di mezzo ci sono andati i bambini.

Qui in basso il confronto tra due aree: Poggiofranco e San Girolamo. Le immagini parlano da sole.

