Stop a processioni e iniziative folcloristiche per le feste patronali anche per quest’anno. Lo annuncia l’Arcidiocesi di Bari – Bitonto, a seguito della riunione dei Vescovi pugliesi tenutasi l’8 giugno. Si potrà celebrare l’Eucaristia in chiesa oppure all’esterno, attenendosi rigorosamente alle norme anti Covid. Ma si dovranno evitare processioni, in qualsiasi forma organizzate, e/o qualunque iniziativa folcloristica che possa causare assembramenti. Quindi anche per le feste patronali restano in vigore le indicazioni date lo scorso anno per la celebrazione eucaristica, le manifestazioni di fede che si svolgono in chiesa e per quanto è di competenza dell’autorità ecclesiastica. Per le processioni, i concerti e le fiere, che non possono tenersi senza la previa autorizzazione dell’autorità civile (che in maniera eccezionale ha limitato tutto ciò che può provocare assembramenti), si continuerà a rispettare quanto stabilito dal Governo. (foto arcidiocesi)

