Un incendio è divampato nella Casa per la Vita di Poggiorsini, in provincia di Bari, struttura residenziale a carattere socio-sanitario destinata ad accogliere, in via temporanea o permanente, persone con problematiche psicosociali e pazienti psichiatrici stabilizzati usciti dal circuito psichiatrico riabilitativo residenziale, privi di validi riferimenti familiari, e/o che necessitano di sostegno nel mantenimento del livello di autonomia e nel percorso di inserimento o reinserimento sociale e/o lavorativo. Le fiamme sarebbero partite dalla cucina. Sul posto i vigili del fuoco che hanno tratto in salvo tutti i pazienti e il personale presente. Indagini in corso.

