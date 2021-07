E’ di due vittime il tragico bilancio di un incidente stradale avvenuto in Basilicata, sull’A2, nei pressi di Nemoli, in provincia di Potenza. Per cause in corso di accertamento si sono scontrati un camion e due auto. Nell’incidente sono rimaste ferite anche altre quattro persone. Le vittime sono entrambe pugliesi, di 33 e 24 anni. Sul posto la Stradale per gli accertamenti.

