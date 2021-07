La Regione Puglia per fronteggiare i disagi nelle giornate in cui si verificano innalzamenti di temperatura, ha predisposto lavori finalizzati a garantire l’ideale comfort climatico per le persone che attendono la vaccinazione e gli operatori, nelle sedi vaccinali che ne erano sprovviste. Dove non è stato possibile intervenire con l’installazione di impianti di climatizzazione, le attività sono state quindi riprogrammate in orari differenti o in nuove sedi o sedi già esistenti in grado di garantire il comfort climatico.

Il piano per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore è stato predisposto con disposizione del Dipartimento di promozione della Salute del 28 giugno 2021.Consulta le sedi vaccinali aggiornate.

