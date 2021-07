La Figc ha chiesto e ottenuto dalla Uefa di inserire nella playlist utilizzata per il riscaldamento prima della semifinale degli Europei tra Italia-Spagna “A far l’amore comincia tu“, una delle canzoni più amate e ballate di Raffaella Carrà, scomparsa a 78 anni, icona dello spettacolo non solo in Italia ma anche in Spagna. “La scomparsa di un’icona come Raffaella Carrà – dichiara il presidente della Figc Gabriele Gravina – donna innovativa e artista straordinaria, ha colpito tutti. Prima di Italia-Spagna, la sua partita, vogliamo ricordarla con allegria, ascoltando insieme la sua musica carica di energia”.

