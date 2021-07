Amtab e Moovit rinnovano la loro collaborazione per offrire informazioni in tempo reale a cittadini e turisti. Grazie alla app per la mobilità urbana, utilizzata da oltre 950 milioni di persone, Amtab dà la possibilità ai propri utenti di individuare rapidamente le soluzioni migliori per raggiungere la propria destinazione, di conoscere in tempo reale l’orario di arrivo del mezzo pubblico alla fermata, di conoscere il livello di capienza del mezzo e di ricevere comunicazioni su eventuali modifiche improvvise o pianificate della rete di trasporto pubblico.

All’interno dell’app Moovit sono state rimappate e inserite le oltre 39 linee urbane e scolastiche gestite da Amtab e le circa 1200 fermate presenti sul territorio della provincia di Bari. I 25 milioni di passeggeri annui serviti da Amtab (dato riferito al 2019) potranno quindi continuare a servirsi di Moovit gratuitamente: tra loro anche i turisti che avranno la possibilità di scegliere tra le 45 lingue differenti utilizzate dalla app.

L’app Moovit, inoltre, è progettata per essere utilizzata con una sola mano grazie all’aumento della dimensione dei caratteri e dei principali tasti di navigazione e può essere facilmente utilizzata da utenti con disabilità visive attraverso le funzioni di VoiceOver e TalkBack.

