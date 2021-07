L’opera torna finalmente al Teatro Petruzzelli, dopo il fermo determinato dall’emergenza sanitaria, i titoli in programma per il 2021 sono Don Giovanni di Wolfgang Amadeus Mozart, Nabucco di Giuseppe Verdi, Il gallo d’oro di Nikolaj Rimskij-Korsakov e Tosca di Giacomo Puccini.

Dal 10 al 16 settembre è in programma una produzione imperdibile: Don Giovanni di Wolfgang Amadeus Mozart, per la regia di Giorgio Ferrara, con le scene dei pluripremiati Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo (premi Oscar nel 2005 per The aviator di Martin Scorsese, nel 2008 per Sweeney Todd di Tim Burton e nel 2012 per Hugo Cabret di Martin Scorsese). Sul podio Sascha Goetzel condurrà l’Orchestra del Petruzzelli e il Coro del Teatro, preparato da Fabrizio Cassi.

Ferrara, che firma la regia del capolavoro mozartiano, oltre che per le prestigiose produzioni operistiche è molto apprezzato anche in ambito teatrale e cinematografico: per il cinema ha diretto Un cuore semplice, con sceneggiatura di Cesare Zavattini, tratto dal racconto di Gustave Flaubert, premiato con il David di Donatello, il Premio Rizzoli, il Premio Saint Vincent e il Nastro d’argento ed è stato direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Parigi e Presidente del Forum des Instituts Culturels Etrangers à Paris.

Il bellissimo Don Giovanni che andrà in scena per la “Stagione d’Opera 2021” della Fondazione Petruzzelli è un allestimento del Festival dei Due Mondi di Spoleto, in coproduzione con il Teatro Coccia di Novara. I costumi sono di Maurizio Galante (Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres, per il suo contributo all’industria della moda francese) e il disegno luci di Fiammetta Baldiserri.

A dar vita all’opera: Giorgio Caoduro (Don Giovanni (10, 12, 14, 16 settembre), Francesco Vultaggio (Don Giovanni 11, 15 settembre), In- Sung Sim (Il Commendatore), Jessica Pratt (Donna Anna 10, 12, 14, 16 settembre), Martina Gresia (11, 15 settembre), Giovanni Sala (Don Ottavio 10, 12, 14, 16 settembre), Diego Godoy (Don Ottavio 11, 15 settembre), Ginger Costa Jackson (Donna Elvira 10, 12, 14, 16 settembre), Paola Gardina (Donna Elvira 11, 15 settembre), Pietro Spagnoli (Leporello 10, 12, 14, 16 settembre) Daniel Giulianini (Leporello 11, 15 settembre), Anna Dowsley (Zerlina), Davide Giangregorio (Masetto 10, 12, 14, 16 settembre), Alessandro Abis (Masetto 11, 15 settembre).

Il cartellone lirico della Fondazione Teatro Petruzzelli fino al mese di dicembre 2021 proseguirà con Nabucco di Giuseppe Verdi (dal 20 al 27 ottobre), Il gallo d’oro di Nikolaj Rimskij-Korsakov (dall’11 al 17 novembre) e Tosca di Giacomo Puccini (dal 16 al 23 dicembre).

Non sono previste forme di abbonamento per il 2021 e, in considerazione dell’andamento dell’emergenza sanitaria, i biglietti saranno messi in vendita per singola produzione, secondo il calendario.

Per il momento partiranno esclusivamente le vendite per il Don Giovanni che è in cartellone venerdì 10 settembre alle 20.30, sabato 11 settembre alle 18.00, domenica 12 settembre alle 18.00, martedì 14 settembre alle 20.30, mercoledì 15 settembre alle 20.30 e giovedì 16 settembre alle 18.00. I biglietti saranno in vendita per gli abbonati dal 12 al 17 luglio e per tutti dal 19 luglio.

Informazioni: Il botteghino chiuderà dal 28 luglio al 22 agosto, la vendita continuerà online sul sito www.vivaticket.it

TUTTE LE PROCEDURE PER LA VENDITA DEI BIGLIETTI PER L’OPERA DON GIOVANNI

A partire da lunedì 12 luglio fino a sabato 17 luglio la vendita sarà dedicata agli abbonati alla “Stagione d’Opera e Balletto 2020”.

Gli abbonati alla “Stagione d’Opera e Balletto 2020” possessori di voucher potranno effettuare la richiesta via mail scrivendo a botteghino@fondazionepetruzzelli.it, allegando foto o scansione del voucher, indicando il settore preferenziale e la data (i posti saranno assegnati dal botteghino in base alla migliore disponibilità) o direttamente presso gli uffici del botteghino dal lunedì al sabato dalle 11.00 alle 19.00.

Le email pervenute saranno elaborate a partire dalle ore 09.00 del 12 luglio.

Non saranno prese in considerazione le email pervenute prima del 12 luglio.

Da lunedì 19 luglio alle ore 11.00 la vendita sarà aperta a tutti sul sito www.vivaticket.it e nei punti vendita vivaticket.

I possessori di voucher potranno effettuare la richiesta direttamente presso gli uffici del botteghino dal lunedì al sabato dalle 11.00 alle 19.00 o via mail scrivendo a botteghino@fondazionepetruzzelli.it, allegando foto o scansione del voucher, indicando il settore preferenziale e la data (i posti saranno assegnati dal botteghino, in base alla migliore disponibilità).

Prezzi: Platea, palchi centrali primo e secondo ordine € 50,00.

Palchi primo e secondo laterali e gradinata terzo ordine fila B e fila C € 40,00.

Gradinata 3 ordine fila A, gradinate quarto e quinto ordine centrale € 20.00.

Palchi terzo e quarto ordine € 15.00.

