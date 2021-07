Cambio di giorni e orari di apertura al pubblico per gli uffici dell’Amtab in via Trevistani. A partire dall’1 agosto, sino al 31 dello stesso mese, gli uffici situati al civico 206, resteranno aperti dal lunedì al venerdì esclusivamente negli orari mattutini, nello specifico, dalle 9 alle 13.

Dal 13 agosto al 20 aagosto gli uffici rimarranno invece chiusi. L’Amtab invita gli utenti a preferire la comunicazione via mail e, inoltre, i servizi online già disponibili sul sito aziendale.

Foto screen Googlemaps

