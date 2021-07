Un 50enne di Conversano è morto lunedì: quattro giorni prima aveva ricevuto la seconda dose del vaccino Moderna ed ora sono in corso le indagini per capire se ci siano state correlazioni tra il decesso e la somministrazione. Ne dà notizia la Gazzetta del Mezzogiorno. I medici legali stanno verificando anche se l’uomo soffrisse di malattie pregresse o fragilità non note. Dopo il vaccino l’uomo ha manifestato lievi sintomi, come affaticamento, febbre e dolori muscolari che non avevano destato preoccupazioni.

