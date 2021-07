Ci sono diverse tipologie di estrazione alle quali è possibile prendere parte nell’ambito del gioco del 10 e Lotto. Si tratta di quella cosiddetta immediata e di quella che avviene a cadenza regolare con formula ‘ogni 5 minuti’, senza dimenticare quella (molto attesa) abbinata al tradizionale Lotto della sera (che dunque è in programma ogni martedì, giovedì e sabato sempre alle ore 20:00 circa). È possibile definire il Gioco del Lotto come una sorta di fratello maggiore del 10 e Lotto: quest’ultimo ha debuttato nel panorama del gioco responsabile relativamente di recente, nel luglio del 2009, riscuotendo fin da subito un certo interesse.

Immediata, ogni 5 minuti e serale: le opzioni per partecipare

Come funziona? Basta indicare da 1 a 10 numeri, che dovranno comunque essere compresi tra l’1 e il 90, scegliendo una delle tre modalità a disposizione per prendere parte alle estrazioni. Nel caso dell’estrazione immediata, verranno confrontati i numeri scelti e indicati sulla propria schedina con quelli assegnati (ricordiamo che sono 20) dal sistema al momento stesso della giocata. Per quanto riguarda invece l’estrazione ogni 5 minuti, il confronto dovrà invece essere effettuato con i numeri estratti in relazione al concorso prescelto (ogni giorno ci sono quasi 300 estrazioni). I concorsi si susseguono a intervalli fissi.

Infine, analizziamo il funzionamento delle estrazioni del 10 e Lotto serale, sicuramente la tipologia di estrazione più attesa poiché legata al tradizionale appuntamento con il Lotto. In questo caso a risultare vincenti saranno i numeri corrispondenti alle prime due colonne delle estrazioni del Lotto: ci si muove in ordine alfabetico, partendo dalla Ruota di Bari.

La prossima estrazione del 10eLotto serale, legata al gioco del Lotto, è in programma per giovedì 8 luglio 2021 alle ore 20:00. Sul portale ufficiale dedicato al gioco è possibile consultare le estrazioni 10 e Lotto di oggi così come anche quelle relative a concorsi precedenti.

I numeri estratti durante l’ultimo appuntamento sono:

5 – 7 – 10 – 16 – 17 – 18 – 20 – 21 – 29 – 36 – 37 – 43 – 46 – 48 – 50 – 53 – 75 – 77 – 80 – 88

Numero Oro: 80

Doppio Oro: 80 – 18

Non mancano neppure le statistiche in relazione ai numeri più ricorrenti o ritardatari, compresi quelli Oro ed Extra. È presente anche una interessante sezione pensata sia per i curiosi che per i neofiti, ovvero quella delle FAQ (le Frequently Asked Questions). Essa ha l’obiettivo di offrire risposte a dubbi ricorrenti e curiosità degli utenti.

Un cambio di abitudini sbilanciato verso le attività online

Negli ultimi mesi le piattaforme che si occupano di offrire intrattenimento digitale così come, tra le altre, quelle dedicate allo shopping hanno visto crescere molto il traffico in entrata per via di un cambio importante nelle nostre abitudini di routine causato dalla pandemia. I device elettronici sono diventati una seconda pelle e ci affidiamo a loro per svolgere qualsiasi attività o incombenza. Sul web le agorà virtuali diventano sempre più spesso luoghi di incontro sicuri e alternativi in cui mantenere il distanziamento sociale e rilassarsi.

