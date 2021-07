“In Campidoglio, nella Sala della Protomoteca, abbiamo allestito la camera ardente per Raffaella Carrà. Il lungo corteo funebre che l’ha accompagnata da casa sua fino al Campidoglio, passando per i luoghi simbolo della sua vita e della sua carriera, ci fa capire quanto Raffaella abbia lasciato qualcosa in ognuno di noi”. Lo ha scritto la sindaca di Roma, Virginia Raggi.

Il feretro della showgirl, recentemente scomparsa, è giunto in Campidoglio dopo un lungo corteo che ha attraversato la città di Roma, passando per i luoghi simbolo della sua lunga e pienissima carriera. Dall’Auditorium del Foro Italico, alla sede Rai di Via Teulada 66, fino a passare per il Teatro delle Vittorie, la sede Rai di Viale Mazzini 14, fino all’arrivo in Campidoglio (Sala Protomoteca). Applausi, commozione e rose gialle, il suo colore preferito, hanno reso ancora più suggestivo il saluto all’icona. In tanti erano presenti per omaggiare la sua memoria.

“L’arrivo in Campidoglio è stato un momento di grande commozione. Per me, un privilegio essere oggi al fianco della famiglia – ha scritto Virginia Raggi – Raffaella, con il suo modo di essere, è entrata nei cuori e nelle case di tanti italiani, portando gioia e spensieratezza. Una donna elegantissima, straordinariamente talentuosa, che ricorderemo sempre così, con quel suo sorriso contagioso che abbiamo amato tutti” – ha concluso.

