Scontro tra vetture sulla Statale 16. E’ quanto accaduto poco dopo le 13, all’altezza di Mola di Bari. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti il tamponamento, verificatosi in direzione nord, ha visto coinvolte due auto utilitarie. Una delle due, in particolare la Ford Fiesta su cui viaggiava il ferito si è ribaltata subito dopo l’impatto avvenuto contro un’altra vettura sulla corsia di sorpasso.

L’uomo, di nazionalità straniera, è stato trasportato in codice rosso al Policlinico di Bari. Al momento non si conoscono dettagli sulle condizioni dell’uomo. Sul posto, per i rilievi, oltre alle pattuglie della Polizia Stradale sono intervenuti anche i vigili del fuoco e il personale Anas. Diversi i disagi che hanno riguardato la circolazione del tratto con circa 2 chilometri di coda segnalati verso Bari.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.