“Io escludo che nel prossimo anno scolastico si ripetano le paure e i timori dello scorso anno scolastico perché abbiamo vaccinato quasi tutti gli operatori scolastici”. Lo ha affermato all’agenzia Dire, l’assessore alla Sanità della Puglia, Pier Luigi Lopalco rispondendo alla domanda sul rischio didattica a distanza per il prossimo anno scolastico.

“Noi abbiamo avuto più del 90% di adesione alla campagna di immunizzazione tra gli operatori scolastici – ha aggiunto – tra l’altro siamo tra le regioni che più di ogni altro ha vaccinati nelle scuole”. Lopalco, ha inoltre ribadito che “l’operazione che abbiamo fatto tra i 18enni, con i maturandi è andata molto bene quindi ci prefiguriamo di ripetere lo stesso tipo di organizzazione dal 23 agosto in poi”.

“Se come spero, non avremo difficoltà di approvvigionamento vaccinale i nostri ragazzi potranno entrare in classe già vaccinati, probabilmente già con due dosi” – prosegue l’epidemiologo – “quindi potremo davvero star tranquilli sulla scuola in presenza” – ha concluso.

