“Ecco la nuova via Amendola”. Il sindaco Antonio Decaro ha postato su Facebook un’immagine dall’alto della nuova via Amendola dove sono in corso lavori di allargamento.

“L’allargamento di via Amendola – spiega – è stato un cantiere complesso su una grande strada cittadina dove non potevamo interrompere la viabilità, con una pandemia in mezzo.Un’opera certamente impegnativa che ha creato disagi e un legittimo dibattito in città, come accade con le grandi trasformazioni urbane.Vista così dall’alto oggi, la nuova via Amendola è davvero bella. Percorrerla dal basso lo è un po’ meno perché mancano ancora piccoli lavori e la pavimentazione definitiva”.

“Tra un po’ – conclude – però sarà finita e con il ponte Adriatico si completano i due assi di scorrimento per l’ingresso e l’uscita dalla città. Opere che Bari aspettava da 50 anni. Era un impegno e lo stiamo mantenendo e io ne sono orgoglioso, non come sindaco ma come cittadino, perché oggi chi arriva a Bari troverà una strada moderna, sicura, piú scorrevole e più bella”..

