La finale degli europei Italia – Inghilterra, in programma domenica 11 luglio, sarà super blindata. Lo ha deciso il Comitato di pubblica sicurezza che si è riunito in Prefettura. Massima attenzione da parte delle Forze dell’ordine di evitare festeggiamenti in strada e relativi assembramenti, in caso di vittoria da parte degli azzurri di Mancini.

Il sindaco di Bari ha sottolineato di aver dato precise direttive ai Presidenti dei Municipi di vietare l’utilizzo di maxi – schermo in luoghi pubblici, proprio al fine di evitare assembramenti.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.