Un letto e una carrozzella stretti ad angolo. Qualche cuscino e un tavolino realizzato con una cassetta in legno. Gabriele, 66 anni, ha costruito la sua casa nella piazzetta di viale Unità di Italia. Cerca una camera in affitto dove non ci siano barriere architettoniche, dove il bagno sia a norma. Nel frattempo è per strada. E’ qui che trascorre il giorno e la notte.

“Ha lasciato la struttura che gli avevamo offerto – spiega Francesca Bottalico, assessore al Welfare del Comune di Bari – vuole andare in albergo e vuole che il Comune glielo paghi. Sta facendo una protesta – spiega ancora – ma ha una struttura a disposizione e non ci vuole andare. Sia chiaro, può tornarci in qualsiasi momento”.

