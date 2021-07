Incendio a Poggiofranco, alla rotonda che collega via Escrivà con via Mazzitelli e via Matarrese, vicino al Nicolaus Hotel. Degli arbusti presenti all’interno di un giardino condominiale hanno preso fuoco. I residenti si sono precipitati cercando di spegnerlo con gli estintori e sono arrivati i vigili che hanno domato le fiamme. La situazione è tornata sotto controllo.

