L’emergenza roghi finisce sul tavolo del Comitato di ordine e sicurezza della Prefettura di Bari. I tantissimi episodi di incendi nelle periferie del capoluogo, che dall’inizio dell’estate, stanno impegnando i vigili del fuoco e stanno creando non pochi disagi ai cittadini, diventa un problema da affrontare nell’immediato. Solo qualche giorno fa i residenti di Japigia, che assieme a quelli di Sant’Anna, sono quelli maggiormente interessati dal fenomeno, si erano riuniti in una manifestazione in piazza della Libertà.

Durante la riunione è stato quindi stabilito di intensificare i controlli per monitorare l’accensione dei roghi tossici, in particolare nel quartiere Sant’Anna, con servizi congiunti delle Forze di polizia e della Polizia Locale.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.