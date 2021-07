Tornano i cattivi odori al San Paolo e San Girolamo – Fesca. Di notte e in prima mattina ormai i residenti sono costretti a vivere con le finestre chiuse. “Anche questa mattina – denuncia Giuseppe Giaquinto sulla pagina social di Antonio Decaro – sono stato svegliato dai cattivi odori che appestano il San Paolo, con gola irritata. Caro sindaco, sa qual è il fastidio peggiore? Chi provoca tutto questo lo fa di notte. Avrei anche gradito da parte sua avere una rassicurazione, una parola, una risposta al problema che conosce benissimo. Ma niente, tutto tace. Signor “primo sindaco per il secondo anno consecutivo” ci consiglia cosa possiamo fare noi cittadini del San Paolo, per essere presi in considerazione nella risoluzione di questo problema?”.

Il problema riguarda, come detto, anche la vicina Fesca: ieri notte l’odore era insopportabile. “Viviamo da barricati in casa – ci raccontano – invitiamo qualcuno dell’amministrazione a trascorrere una notte qui per rendersi conto della situazione. Il disagio è enorme: non possiamo aprire le finestre perché il cattivo odore entra ovunque. Fate qualcosa”.

