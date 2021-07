La giunta regionale ha riapprovato il programma regionale d’investimenti per l’acquisto di nuovi autobus da adibire al trasporto pubblico interurbano pugliese, con finanziamenti pari a € 71.010.000,00 a valere sulle risorse CIPE. Con la delibera proposta dall’assessore regionale ai trasporti e alla Mobilità Anita Maurodinoia,è stata data una accelerazione sulla strada già percorsa dalla Regione per continuare a rinnovare il parco rotabile pugliese su gomma.

“Superando le criticità della delibera n. 25/2020 – dichiara l’assessore Maurodinoia – abbiamo finalmente rimosso una condizione di impasse. Per cui ora, possiamo procedere velocemente con il nuovo Programma di Investimenti grazie alla disponibilità finanziaria assicurata dalle delibere CIPE. In sostanza le imprese esercenti i servizi di trasporto pubblico extraurbano su gomma titolari dei contratti di servizio per il trasporto regionale e provinciale, nonché le società che effettuano servizi sostitutivi/integrativi di trasporto ferroviario, avranno le risorse per un reale ed effettivo svecchiamento del parco autobus, in favore di mezzi più moderni, più sicuri, più comodi per i viaggiatori e soprattutto più rispettosi dell’ambiente”.

