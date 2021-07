Con ordinanza sindacale il Comune di Martina Franca ha ripristinato l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto. Lo comunica la stessa amministrazione comunale. “Obbligo – si legge – di indossare mascherina chirurgica o di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso, con esclusione di dispositivi con filtro, tutti i giorni dalle ore 19.00 alle ore 2.00 del giorno successivo in piazza Roma, via Vittorio Emanuele, piazza Plebiscito e piazza Maria Immacolata, e in ogni occasione di tempo e di luogo in cui non sia possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro dal 9 al 31 luglio 2021″.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.