Indagine da parte del Comune di Bari e dell’Arca Puglia (Agenzia regionale per la casa e l’abitare) sul fenomeno dell’occupazione abusiva degli alloggi pubblici in città. Ieri, nel corso del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica riunitosi in Prefettura, su richiesta del sindaco di Bari, Antonio Decaro, sono state delineate le misure di tracciamento e contrasto del fenomeno.

Gli interventi delineati seguiranno il percorso tracciato dalle Direttive del Ministero dell’Interno riguardo le occupazioni arbitrarie di immobili rivenienti dalla legge n. 48/2017 in materia di sicurezza delle città. Di conseguenza, Comune e ARCA procederanno ad uno screening aggiornato di detti alloggi, al fine di verificare che vi siano i presupposti per poter procedere allo sgombero forzoso, con l’ausilio della Forza Pubblica. Operazioni per cui sarà comunque tenuto conto delle situazioni di fragilità degli occupanti, che saranno accertate dai Servizi Sociali comunali. Tolleranza zero, invece, in relazione ad ogni forma di illegalità e di pretesa al di fuori delle regole.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.