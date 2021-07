Ha perso conoscenza sul primo marciapiede della stazione di Bari Nord, dove si trovava in compagnia della famiglia. Protagonista della vicenda un giovane di soli 23 anni, residente nella provincia di Bari che, ieri sera, è stato colto da malore ed è svenuto nei pressi del binario.

Allertati da alcuni passanti, gli agenti della Polizia ferroviaria in servizio proprio in quel momento nella stazione di Bari Centrale sono accorsi sul posto e, in attesa degli operatori del 118 già allertati, hanno effettuato il primo soccorso al giovane, ponendolo in posizione di sicurezza ed operando le manovre conservatrici essenziali.

All’arrivo dei soccorsi, il ragazzo è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Si è appreso poi che ha ripreso conoscenza.

(Foto di repertorio)

