Paura in una scuola nel barese. Alcuni studenti che nell’anno scolastico 2019/20 hanno frequentato il quinto superiore sono stati richiamati per sottoporsi al test per Tubercolosi.

Su 12 test effettuati, secondo quanto riporta Telebari, 7 sono risultati positivi. Ignota l’origine del focolaio, sul quale si starebbero effettuando indagini più dettagliate. Stando alle indiscrezioni dei ragazzi i primi episodi risalgono a gennaio 2020.

