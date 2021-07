E’ arrivata quasi a riva tra lo stupore generale. A Borgo Pineto questa mattina una tartaruga marina ha movimentato le calde ore dei bagnanti. Preoccupati della sua salute e del fatto che fosse arrivata praticamente sul bagnasciuga, hanno subito segnalato la sua presenza agli organi competenti che hanno verificato il suo stato di salute.

Nelle scorse settimane sempre a Castellaneta marina era stata avvistata una verdesca (o squalo azzurro). Lo squaletto (non pericoloso per l’uomo se non minacciato) è arrivato fino a riva.

