In Italia, la circolazione della variante Delta del Covid19 è in aumento e, per questa ragione, occorre tracciare i nuovi casi con massima accuratezza, completare il ciclo vaccinale e rispettare le misure necessarie per evitare un ulteriore aumento della circolazione virale. È quanto si legge nella bozza del monitoraggio settimanale redatto dal Ministero della Salute e relativo ai contagi da Covid19 nel nostro paese.