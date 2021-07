“Si valutano misure più rigide per arrivi da Spagna e PortogalloL’aumento dei contagi in Spagna e Portogallo, con un’incidenza che tende a crescere, «desta preoccupazione”. Lo ha sottolineato Gianni Rezza, direttore generale Prevenzione del ministero della Salute, durante la conferenza stampa sull’analisi dei dati del Monitoraggio regionale Covid-19 della Cabina di Regia. «So che si sta valutando di prendere misure più rigide per i passeggeri in arrivo da Spagna e Portogallo», ha aggiunto Rezza precisando però che al momento non è stata presa alcuna decisione. Il ministero ha inoltre mostrato preoccupazione per l’aumento dei focolai tra i giovani, come quello che si è verificato di ritorno da un viaggio in Puglia.

“La circolazione della variante Delta è in aumento in Italia e oltre al tracciamento dei casi e al completamento dei cicli vaccinali e’ necessario rispettare le misure necessarie per evitare un aumento della circolazione virale”. Lo si legge nella bozza di Monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute sull’andamento dei contagi da coronavirus in Italia. L’eta’ media dei nuovi casi di Covid in Italia è 31 anni, ricoverati 52, 63 anni per la terapia intensiva e 78 l’età mediana della mortalità.

