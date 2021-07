L’urna con le ceneri di Raffaella Carrà farà tappa al Santuario di Padre Pio a San Giovanni Rotondo. L’artista, era stata in quel luogo per motivi professionali, ma anche privatamente, ha spiegato padre Simone Castaldi, il frate cappuccino che ha officiato la cerimonia funebre tenutasi a Roma in mattinata.

L’artista aveva sempre mostrato vicinanza alla figura di Padre Pio, per la sua umanità e per il suo percorso. A San Giovanni Rotondo aveva conosciuto i frati, dai quali si era sentita accolta sin da subito. Le ceneri della showgirl saranno poi portate al Monte Argentario.

