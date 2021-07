Sono più di 250 le sanzioni – per un importo pari a 50 euro ciascuna – elevate negli ultimi due mesi ai baresi alla guida di monopattini, per infrazioni del codice della strada o delle regole legate all’uso del velocipede. Lo rende noto la polizia locale di Bari che prosegue senza sosta nell’attività di controllo della corretta applicazione delle prescrizioni imposte dalla vigente normativa per la circolazione dei monopattini elettrici.

Le pattuglie, ovunque comandante in servizio e con il supporto del nucleo delle “aquile” che operano a bordo di motociclette senza loghi istituzionali ed in abiti civili, intercettano soprattutto giovani conducenti che non indossano il caschetto di protezione o che trasportano un secondo passeggero, nonostante tali condotte siano espressamente vietate dalla norma.

Intanto, lo stesso corpo di Polizia locale di Bari ha diffuso un video in cui spiega nel dettaglio la normativa in vigore per la circolazione dei monopattini elettrici che, in quanto velocipedi, sono annoverati a pieno titolo tra i veicoli: tra le indicazioni principali, la velocità massima di 25km orari, che si riduce a 6 nelle aree pedonali urbane, l’assoluto divieto di circolazione sui marciapiedi e di trasporto di passeggeri.

