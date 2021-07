È delle ultime ore il nuovo richiamo alimentare pubblicato sul sito Internet ufficiale del Ministero della Salute. Questa volta, il ritiro in via precauzionale del prodotto in questione sarebbe stato predisposto a causa di un potenziale rischio connesso alla presenza di allergeni. In particolare, glutine. Per questo il ministero della Salute, ha diffuso un nuovo allarme alimentare, connesso ad un potenziale rischio per presenza di allergeni. In particolare, di glutine non dichiarato.

Le autorità competenti avrebbero, quindi, predisposto l’immediato ritiro in via precauzionale del prodotto in questione. Stando, infatti, a quanto riportato sul sito internet ufficiale del Ministero ad essere sottoposto al richiamo sarebbe un lotto di burro venduto a marchio burro GRANAROLO in confezioni da 1 chilogrammo e lotto Burro del Buon Pascolo in confezioni da 1 chilogrammo e da 250 grammi. Entrambi i formati apparterrebbero, di fatto, al lotto numero 250821 con la data di scadenza 25/08/2021, prodotto dall’azienda Gra-Com Srl, nello stabilimento di via Emilia Est 90/A a Castelfranco Emilia, in provincia di Modena.

