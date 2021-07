“Noi lo aggiustiamo. Voi custoditelo con gelosia.” Con queste parole i ragazzi del San Paolo, che in questi giorni hanno riparato le porte vandalizzate del campetto di calcio del quartiere, stanno chiedendo rispetto e cura per questi spazi e per quello che di bello abbiamo”. Lo scrive il sindaco Antonio Decaro su Facebook commentando il gesto compiuto da i Bulldog del San Paolo che hanno aggiustato il campetto di viale Delle Regioni vandalizzato di recente.