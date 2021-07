Due tentativi di furto in due quartieri della città sventati dalla polizia. A Poggiofranco, i poliziotti della volante di zona sono intervenuti in un noto supermercato dove era stata segnalata la presenza di un extracomunitario già noto per precedenti furti. Un georgiano di 37 anni, è stato infatti sorpreso dagli agenti con la merce occultata nel borsello mentre tentava di dileguarsi all’uscita dell’esercizio commerciale. L’uomo è stato quindi deferito in stato di libertà per furto aggravato e i beni sottratti sono stati restituiti all’avente diritto.

Anche in Zona Santa Caterina, in un supermercato, gli agenti della volante di zona hanno sorpreso un georgiano, 31enne pregiudicato, che aveva appena sottratto merce dagli scaffali; come il suo precedente connazionale il giovane è stato denunciato per furto aggravato e condotto presso l’ufficio immigrazione della Questura per regolarizzare la propria posizione sul territorio italiano.

