Continuava indisturbato a svolgere la sua attività abusiva come parcheggiatore. I poliziotti delle volanti hanno fermato un 41enne, già noto alle forze dell’ordine, nel quartiere Liberà, intento a dare indicazioni agli automobilisti su come e dove parcheggiare l’auto. L’uomo, risultato già gravato dal DASPO urbano (DACUR), è stato denunciato all’autorità giudiziaria per inottemperanza all’ordine di allontanamento dai luoghi urbani dove generalmente svolge l’attività illecita.

