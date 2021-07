Non sono ancora chiare le cause che hanno determinato due sprofondamenti dell’asfalto a distanza di 20 metri l’uno dall’altro. E’ accaduto in via Napoli all’altezza della Lamasinata questa mattina. E’ stato necessario l’intervento della polizia locale che ha disposto il restringimento della careggiata in direzione della statale 16.

Sul posto lavori in corso per da parte degli operai per riportare alla normalità l’asfalto.

