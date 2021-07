Sono diverse le città ed i paesi italiani in cui i sindaci hanno vietato con proprie ordinanze lo sparo di botti e petardi (e gli assembramenti) per la serata di domenica in occasione della finale del campionato europeo di calcio. Tra i capoluoghi di regione spicca per lungimiranza la decisione del sindaco di Bologna Virginio Merola al quale si stanno accodando con diverse sfumature i sindaci di molte città capoluogo italiane.

“Bologna in questo caso è un esempio da seguire- scrive in una nota l’associazione italiana difesa animali ed ambiente aidaa- in quanto il sindaco ha vietato l’uso e lo scoppio di petardi e botti in occasione della finale degli europei, ricordiamo- conclude la nota- che i botti fanno male ad anziani, cardiopatici ed animali, e che nella nottata di martedì dopo la semifinale vinta con la Spagna sono stati almeno 500 i cani ed i gatti fuggiti per lo spavento ed alcuni di loro purtroppo non hanno fatto ritorno a casa”: L’Aidaa ha predisposto un piccolo prontuario di consigli utili per evitare le fughe di cani ed altri animali proprio a causa dei possibili botti di domani sera.

Come proteggere il tuo cane dai botti improvvisi: tenete chiuse porte e finestre anche se fa caldo per evitare che un colpo troppo rumoroso li spaventi e li faccia fuggire; tenerli in appartamento, meglio se in una stanza in penombra e lontana dai rumori; minimizzare l´impatto dei botti accendendo la musica; non tenerli legati alla catena potrebbero strozzarsi; passeggiare con il cane saldamento al guinzaglio, facendo attenzione per i cani anziani e cardiopatici; assicurarsi per tempo che siano facilmente identificabili con microchip, tatuaggio e medaglietta; se l´animale vi sfugge di mano cercatelo nei canili e comunicate la scomparsa presentando denuncia di smarrimento ai vigili, carabinieri o polizia, avvisate le associazioni animaliste e i social che si occupano di animali scomparsi; non rafforzare la loro paura dei botti agitandovi voi stessi.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.