Dopo il vertice della coalizione anti-Isis a Roma, un editoriale del settimanale Al Naba, rivista dello Stato Islamico, prende di mira il ministro Luigi Di Maio (che ha copresieduto l’incontro con il segretario di Stato Usa Antony Blinken) e l’Italia. “I crociati e i loro alleati si incontrano nella Roma crociata”, scrive la rivista, annunciando che a Roma “entreremo senza false promesse”. “Roma si trova ancora nella lista dei principali obiettivi dell’Isis e i timori” del governo italiano sulla presenza dello Stato islamico in Africa “sono giustificati”, si legge ancora nella rivista. “Il principale e più importante dossier sul tavolo dell’alleanza dei crociati a Roma è la regione dell’Africa e del Sahel: il ministro degli Esteri italiano ha ammesso come non sia sufficiente combattere lo Stato Islamico in Iraq e in Siria, ma occorre guardare ad altre regioni in cui è presente, e sostiene che l’espansione dello Stato Islamico in Africa e nel Sahel è fonte di preoccupazione e proteggere le coste dell’Europa significa proteggere l’Europa”, si legge nell’articolo.