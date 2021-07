Incidente mortale all’alba sulla via del mare in provincia di Lecce: un uomo ha perso la vita sulla strada che collega Otranto ai laghi Alimini e cinque ragazzi tra i 17 e i 19 anni sono rimasti feriti. La vittima è un 27enne di Torre dell’Orso.

Secondo una prima ricostruzione, le due auto si sarebbero scontrate frontalmente per cause ancora in corso di accertamento. Il 27enne alla guida dell’auto, è morto sul colpo incastrato tra le lamiere. Nell’altra auto, guidata da un 19enne c’erano 4 giovanissimi, tutti di Bologna, in vacanza nel Salento, due fratelli gemelli di 19 anni e altri due amici entrambi diciassettenni. Sono stati tutti trasferiti in ambulanza all’ ospedale di Lecce.

