Giornata drammatica per la Puglia, tra incidenti stradali mortali e in acqua. Un altro scontro si è verificato sulla via che collega le contrade monopolitane alla Selva di Fasano: a perdere la vita un 27enne di Taranto.

La moto su cui viaggiava il centauro deceduto si è scontrata con una Porsche condotta da un monopolitano e nella carambola sono rimaste coinvolte un’Audi con una comitiva di baresi, una Ford con a bordo turisti napoletani e un’altra moto condotta da un professionista tarantino amico del 27enne.

Sul posto due ambulanze del 118. Il 27enne, che appariva già in gravi condizioni, è stato portato al San Giacomo di Monopoli dove, purtroppo, è deceduto poco dopo a causa delle gravi lesioni interne riportate. Solo qualche contusione per l’altro motociclista coinvolto mentre illesi tutti gli occupanti delle auto.

