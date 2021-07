Il sistema ztl del centro storico, installato e attivato nel 2008, necessita di un restyling. Il Comune ha deciso quindi di risistemarlo, anche adeguandolo alle normative che impongono i divieti di accesso per motocicli e ciclomotori. Il Comune ha predisposto un progetto da 57mila euro che prevede il completamento degli impianti di controllo degli accessi al centro storico, l’ammodernamento della centrale di controllo. Si procederà quindi alla rimozione dell’impianto esistente, composto da sette varchi. Saranno realizzati dei nuovi impianti su tutti i sette varchi, ma resteranno ancora non attivi i punti di accesso in corso De Tullio lato Santa Chiara, piazza Federico II di Svevia e largo Papa Urbano II. I controlli e quindi le sanzioni saranno estesi anche a ciclomotori e motocicli. Il sistema è in grado di individuare la targa, la velocità del veicolo, la direzione. Anche in notturna.

